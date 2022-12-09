Цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії, – Шмигаль

Прем'єр-міністр під час чергового засідання уряду попередив українців проте, що відключення світла будуть тривати упродовж всієї зими. Спричинено це значним дефіцитом електроенергії.

Через обстріли окупантами критичної інфраструктури ситуація в енергосистемі складна, але контрольована. Денис Шмигаль розповів про те, до чого варто готуватись українцям, та як влада розв'язуватиме наявні проблеми.

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Скільки відсотків енергомереж пошкоджені

За словами глави правління, різною мірою пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції України. Тому потрібно застосовувати графіки відключень, аби збалансувати дефіцит.

Різною мірою пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі. Тому в більшості регіонів обмеження електропостачання все ще значні. Це необхідний захід для утримання збалансованої роботи нашої енергосистеми,

– сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що станом на ранок 9 грудня вдалось заживити Одесу та область, яка суттєво постраждала під час восьмої хвилі ракетної атаки 5 грудня.

Ситуація з енергетикою в регіонах: Одеса, Херсон, Київ, Донецьк та Харків

Частково введені в роботу об'єкти критичної інфраструктури в Одеській та Херсонській областях. Це, зокрема, дозволило запустити системи опалення.

Непроста ситуація на Київщині – на лівобережжі дефіцит більш суттєвий.

Найскладніше – Донеччині та Харківщині. російські загарбники щодня атакують об'єкти генерації та розподільчі мережі. Окрім того, швидкому заживленню регіонів не сприяє погана погода.

Складна зима: пріоритети для влади

Уряд вирішив передати понад 480 кубічних метрів дров від "Укрзалізниці" Харківській ОВА. Цю деревину розподілять між жителями області для опалення будинків. Окрім того, на Донеччину відправлять 600 мобільних металевих печей – тобто буржуйок – для обігріву осель.

Шмигаль вирішив не приховувати, що зима буде для українців складною, а також розповів про чіткі пріоритети, які стосуються того, кому включатимуть світло насамперед.

Говоритимемо відверто, що цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії. Тому держава й Уряд систематизують процес щодо того, хто отримує електроенергію насамперед,

– сказав прем'єр.

Пріоритети включення електропостачання:

Перший пріоритет – критична інфраструктура, зокрема об'єкти водо та теплопостачання, лікарні.

Другий пріоритет – об'єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави. Тобто принцип для влади "все для фронту" залишається незмінним.

Третій пріоритет — це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти. Скажімо, хлібопекарні та молокозаводи.

Четвертий пріоритет — житловий сектор.

Електроенергія на інші об'єкти подаватиметься тоді, коли забезпечать світлом перелічені чотири групи.

Що кажуть в "Укренерго": коли вдасться позбутись дефіциту

Напередодні голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що дефіцит в енергосистемі зберігатиметься продовж всієї зими. Наразі ситуація в енергосистемі досить складна.

Якщо виходити з сьогоднішньої ситуації, з сьогоднішнього складу генерації, ми розуміємо, що дефіцит буде існувати принаймні під час осінньо-зимового періоду,

– прокоментував він.

Однак водночас Кудрицький запевнив, шо найближчим часом вдасться повернутись до планових відключень світла та подавати струм в оселі чітко за графіками.