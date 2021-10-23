ТСК щодо вагнерівців має питання до міністра оборони Тарана

Тимчасова слідча комісія щодо операції із затримання російських найманців ПВК "Вагнер" може запросити для дачі свідчень міністра оборони Андрія Тарана. Раніше журналіст Юрія Бутусов казав, що саме очільник Міноборони санкціонував спецоперацію бойовиків.

Члени комісії розглядають можливість виклику Тарана, тому що до нього "залишилися питання". Про це журналістам заявила голова ТСК Мар'яна Безугла.

До теми Допитувати треба гетьмана Порошенка, – Зеленський про спецоперацію з вагнерівцями

Вже з наступного тижня, 25 жовтня, комісія може оприлюднити проміжний звіт щодо своєї роботи.

Наскільки ми зможемо відповісти на кожне питання, це кожен зможе оцінити під час проміжного звіту,

– сказала нардепка від "Слуги народу".

Зауважимо, вона не дала чіткої відповіді, чи назвуть причини скасування операції із затримання "вагнерівців", і прізвища тих, хто віддав наказ її скасувати чи перенести.

У заслуханні Зеленського немає потреби, – Безугла

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що "через власні джерела ознайомився з секретною інформацією" щодо справи вагнерівців. Згідно з нею, 1 липня начальник розвідки Міноборони Василь Бурба передав план міністру Тарану, а той його санкціонував. Водночас Безугла заперечила слова журналіста й підкреслила, що він не надав жодних доказів ТСК.

Політикиня наголосила, що запрошувати на засідання президента Володимира Зеленського не будуть. Мовляв, у нього є "імунітет" як у чинного глави держави.

"Ми не можемо допитувати президента. Відповідно до закону про ТСК він є особою недоторканою. На відміну від Петра Порошенка, якого ми хотіли заслухати тому, що він зазначив, що у 2018 році санкціонував операцію по вагнерівцях", – зауважила Безугла.

Вона додала, що потреби у доповіді Зеленського немає, бо комісія "отримала ті відповіді. які потрібні для проміжного звіту",

Коротко про спецоперацію з "вагнерівцями"