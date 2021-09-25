ТСК щодо вагнерівців заслухала ексглаву розвідки Бурбу, але не у Раді

Колишній начальник розвідки Міноборони Василь Бурба в режимному приміщенні дав свідчення у справі вагнерівців тимчасової слідчої комісії Ради. Нардеп Роман Костенко розповів, що зустріч відбулася у будівлі ГУР.

Про те, що ТСК заслухала свідчення колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони повідомила голова комісії Мар'яна Безугла.

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Деталі заслуховування Бурди

Заслуховування (Бурби – 24 канал) відбулося в відповідному режимному приміщенні та з відповідними умовами в присутності членів тимчасової слідчої комісії,

– зазначила Безугла.

Нардеп Роман Костенко додав, що зустріч пройшла в будівлі ГУР.

"Він (Бурба – 24 канал) мені відзвонився, сказав, що він вийшов (з засідання ТСК), що все нормально, що він у безпеці. Він дав свідчення тимчасовій слідчій комісії… Попередньо, в Головному управлінні розвідки Міноборони", – заявив депутат.

Водночас журналіст Юрій Бутусув вважає, що Бурбу вивезли з будівлі Ради для того, аби чинити на нього тиск.

Нагадаємо, раніше ексначальник ГУР прибув на засідання ТСК, але з'ясувалося що немає кворуму, хоча на початку він був. Згодом комісія заслухала Бурбу, а через деякий час оголосила перерву, не пояснюючи причин.

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Справа вагнерівців: коротко