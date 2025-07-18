В Харкові відкрили спеціалізований ЦНАП для ВПО: які послуги надає

У Харкові відкрили спеціалізований ЦНАП для ВПО. Переселенці можуть отримати низку послуг без довгого очікування в новому Центрі надання адміністративних послуг.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в ефірі 24 Каналу розповіла, що в ЦНАПі для ВПО доступна низка послуг для переселенців – зокрема, щодо освіти, пенсій, виплат та роз'яснення програм державної допомоги. Центр розташований у середмісті Харкова – на Гімназійній набережній, 22.

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Яку допомогу ВПО можуть отримати у ЦНАПІ

За даними Харківської міської ради, у місті проживають 206 тисяч переселенців. Це люди, які не хочуть їхати далеко від своїх домівок в області й сподіваються невдовзі повернутися додому.

"Сюди можуть звернутися всі, хто вимушено покинув свої домівки. Тут працює команда кваліфікованих, спеціально підготовлених адміністраторів. Сюди можна звернутися для вирішення будь-якого питання. Адміністратори не лише надають послуги, а й надалі супроводжують до повного вирішення питання", – розповіла директорка Департаменту адміністративних послуг Харківської міської ради Вікторія Китайгородська.

Також у центрі є фахівці Пенсійного фонду України та Державної податкової служби, а також представники служби зайнятості, які допомагають з пошуком роботи або здобуттям нової освіти, щоб у подальшому легше влаштуватися на роботу.

Центр також надає консультації щодо пенсійного забезпечення, державних виплат та гуманітарної допомоги. Найчастіше переселенці звертаються із запитами про компенсацію за пошкоджене житло.

Після кожного обстрілу, у разі пошкодження житлових кварталів, на місце виїжджає мобільний ЦНАП. Інформацію про його роботу можуть повідомити усно або через паперові оголошення. Також вона публікується в телеграм-каналі міської ради.

Завдяки цьому переселенці можуть отримати всю необхідну допомогу безпосередньо на місці.