Цього місяця Україна вперше виробить 10 САУ "Богдана", далі – ще більше, – Зеленський

Україна постійно й активно нарощує власне виробництво військової техніки та зброї. У квітні наша промисловість випустить 10 САУ "Богдана".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, наголосивши – "далі більше".

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Глава зазначив, що держава укладає з українськими підприємствами "серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей та залучати інвестиції".

Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі – ще більше,

– зазначив Володимир Зеленський.

Сирський та Умєров ознайомились з новими зразками зброї

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров ознайомились з новими зразками озброєння й військової техніки українського виробництва.

"Мали змогу з Міністром оборони України Рустемом Умєровим ознайомитись та оцінити нові зразки ОВТ та можливості їх перспективного застосування на полі бою", – повідомив головнокомандувач.

САУ "Богдан": головні характеристики