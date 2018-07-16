Цього тижня Харків може залишитися без води через брак хлору

У Харкові може не стати води вже цієї суботи. Миколаїв, Кривий Ріг, Житомир можуть залишитись без очищеної питної води в серпні.

Про це повідомив віце-президент Української асоціації водоканалів Ольга Бабій в ефірі Громадського радіо.

Читайте також: У Харкові на тротуарі автомобіль збив дитину у візочку: п’ятимісячне маля загинуло

Вона зазначила, що така ситуація по інших містах. Запасів хлору залишилося на 17-20 днів. Бабій також додала, що єдиний виробник необхідної сировини "ДніпроАзот" зупинився на технологічні ремонті роботи близько двох місяців тому, а потім просто не вийшов на виробництво.

Вона зауважила, що водоканали шукають альтернативні джерела імпорту, на випадок, якщо "ДніпроАзот" до вівторка не продовжить роботу.

"Вже прийшли певні постачання з Румунії, ми ведемо перемовини з Польщею. Братислава підтвердила нам можливість відвантаження. Тобто ми шукаємо альтернативу, щоб найближчі два тижні перерозподілити свої внутрішні залишки хлору між нашими компаніями, позичити один одному, а потім перейти на імпорт", – відзначила вона.

Ольга Бабій пояснила, що "ДніпроАзот", яка спеціалізувалася на виробництві добрив, соляної кислоти та хлору, припинила виробництво через підвищену ціну на газ.

Читайте також: Встиг продати понад тисячу одиниць: екс-військовий збув чималу партію зброї

"Тепер, щоб запустити виробництво хлору, всі виробничі та адміністративні витрати їм доведеться покласти на виробництво хлору. Відповідно, через це хлор має здорожчати в три рази. Якщо середньо ринкова ціна однієї тони рідкого хлору була 17-20 тисяч гривень, то зараз вона буде йти в розрізі від 42 до 56 тисяч гривень в залежності від логістики", – зазначила Бабій.

Наразі "ДніпроАзот" звернулися до антимонопольного комітету, з ціновим питанням. Антимонопольний комітет має розглянути заяву "ДніпроАзот" і дати на неї висновок.

Додамо, що через брак хлору в Україні можуть припинити виробництво такі компанії, як Coca Cola, Pepsi Cola, Carlsberg та інші підприємства.