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00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Цього тижня Харків може залишитися без води через брак хлору

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Через брак хлору Харків може залишитися без води
Через брак хлору Харків може залишитися без води / dpchas.com.ua

У Харкові може не стати води вже цієї суботи. Миколаїв, Кривий Ріг, Житомир можуть залишитись без очищеної питної води в серпні.

Про це повідомив віце-президент Української асоціації водоканалів Ольга Бабій в ефірі Громадського радіо.

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Вона зазначила, що така ситуація по інших містах. Запасів хлору залишилося на 17-20 днів. Бабій також додала, що єдиний виробник необхідної сировини "ДніпроАзот" зупинився на технологічні ремонті роботи близько двох місяців тому, а потім просто не вийшов на виробництво.

Вона зауважила, що водоканали шукають альтернативні джерела імпорту, на випадок, якщо "ДніпроАзот" до вівторка не продовжить роботу.

"Вже прийшли певні постачання з Румунії, ми ведемо перемовини з Польщею. Братислава підтвердила нам можливість відвантаження. Тобто ми шукаємо альтернативу, щоб найближчі два тижні перерозподілити свої внутрішні залишки хлору між нашими компаніями, позичити один одному, а потім перейти на імпорт", – відзначила вона.

Ольга Бабій пояснила, що "ДніпроАзот", яка спеціалізувалася на виробництві добрив, соляної кислоти та хлору, припинила виробництво через підвищену ціну на газ.

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"Тепер, щоб запустити виробництво хлору, всі виробничі та адміністративні витрати їм доведеться покласти на виробництво хлору. Відповідно, через це хлор має здорожчати в три рази. Якщо середньо ринкова ціна однієї тони рідкого хлору була 17-20 тисяч гривень, то зараз вона буде йти в розрізі від 42 до 56 тисяч гривень в залежності від логістики", – зазначила Бабій.

Наразі "ДніпроАзот" звернулися до антимонопольного комітету, з ціновим питанням. Антимонопольний комітет має розглянути заяву "ДніпроАзот" і дати на неї висновок.

Додамо, що через брак хлору в Україні можуть припинити виробництво такі компанії, як Coca Cola, Pepsi Cola, Carlsberg та інші підприємства.

Теги: Новини України Новини Харкова комунальні послуги
Джерело: 24 Канал
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