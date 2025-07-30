Після потужного землетрусу 30 липня на Камчатці цунамі вже досягли Гавайських островів і затопили узбережжя. Влада закликала людей переміститися на височину або вище в будинках.

Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як Гаваї переживають стихію?

До Гаваїв дісталося цунамі спровоковане сильним землетрусом на Далекому Сході в Росії. Крім того, хвиля добралась і материкового узбережжя США.

Цунамі видно з літака: дивіться відео

Влада низки штатів попереджає про можливі підтоплення і закликає до евакуації у тих регіонах, де існує небезпека.

Підтоплення у США після цунамі: дивіться відео

На Гаваях частина людей, яка не евакуювались, залишилася на верхніх поверхах будинків. Дехто вирушив угору до гірських районів. Уряд закликав до так званої вертикальної евакуації.

Також мешканці та туристи острова Мауї в паніці намагалися покинути прибережні райони. За словами очевидців, дорога, що веде на інший бік острова, була єдиною доступною і на ній швидко утворився затор. Через це багато людей ночували просто в машинах.

До слова, на Гаваях висота хвиль перевищила 1,5 метра. Порти та аеропорти тимчасово не працюють.