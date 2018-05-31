Цвинтар та вогняні стежки: як відбувався показ Gucci
Модний бренд Gucci, який назвали одним з найдорожчих у 2018 році, презентував нову круїзну колекцію на сезон-2019.
Головним дизайнером колекції виступив директор модного дому Алессандро Мікеле.
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Шоу відбулося в комуні Арль (регіон Прованс, Франція), а локацією для показу став старовинний некрополь Les Alyscamps на околиці міста. Моделі демонстрували одяг, дефілюючи поміж вогняних стежок та могил.
Пропонуємо переглянути найяскравіші образи з круїзної колекції Gucci.
Усі фото: Yannis Vlamos / Indigital.tv
Джерело: 24 Канал
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