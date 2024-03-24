Цвіте "бавовна": гаряче на нафтобазі біля Гвардійського, Кримський міст закрили

Вранці в поки що окупованому Криму прогриміли вибухи. "Бавовна" навідалася на нафтобазу біля Гвардійського.

Близько 5 ранку у Сімферополі прогриміла серія вибухів. Окрім того, було гучно у Гвардійському. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Уже незабаром написали про приліт по нафтобазі, передає 24 Канал.

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Що вже відомо про свіжу "бавовну" у Криму

О 5 ранку в мережі повідомили по 4 вибухи в Сімферопольському районі. Уже за кілька хвилин написали про ще три десь у передмісті Сімферополя 05:30. З боку селища Гвардійського спостерігається стовп диму.

"Кримський вітер" О 05:30 написав, що загалом було близько 20 вибухів. Уже незабаром уточнили, що у Гвардійському приліт по нафтобазі. Спалахнула потужна пожежа.

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На нафтобазі біля Гвардійського вибухи й пожежа / Фото з мережі

Ця нафтобаза розташована прямо біля залізничної станції Острякове.

Де розташована нафтобаза / Фото з мережі

До речі, у мережі пишуть, що можливо, є попадання і в гарнізон Гвардійського.

Можливо, прилетіло по гарнізону Гвардійського / Фото з мережі

Зауважимо, о 05:40 пропагандисти написали, що Кримський міст закрито. Окрім того, окупанти поскаржилися на атаку на півострів.

Тим часом у Севастополі перекрили рейд через бухту, катери не ходять. Також повідомляють про сильний вибух у селищі Радянське.