ЦВК готова провести місцеві вибори поблизу лінії фронту: квапить Донеччину і Луганщину
Джерело:пресслужба Секретаріату ЦВК
Центральна виборча комісія очікує висновків від Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій. Зокрема щодо можливості проведення місцевих виборів вже у жовтні 2021 року.
ЦВК вже не вперше звертається до представників місцевої влади з проханням оцінити ситуацію на місцях. Відповіді чекає 18 – 19 серпня.
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Зокрема цікавить, чи вдасться там забезпечити безпеку виборців та інших учасників процесу. Якщо стане можливим організувати підготовку та проведення перших місцевих виборів в останню неділю жовтня 2021 року – Комісія повинна ухвалити рішення про призначення не пізніше 21 серпня 2021 року.
Проведення виборів на Донбасі – можливе
У травні 2021 року Апеляційний адміністративний суд скасував постанову ЦВК про неможливість проведення перших виборів депутатів та міських голів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької й Луганської областей 25 жовтня 2020 року.
У проведенні виборів зацікавлені й українські міжнародні колеги. Посли країн "Великої сімки" в Україні неодноразово закликали провести якнайшвидше місцеві вибори у 18 громадах Донбасу.Зауважимо! Мовиться про населені пункти, які розташовані на території, яка підконтрольна українській владі, але надто близька до лінії розмежування.
Ситуація на Сході: що відомо
- Минулої доби, 17 серпня, російські окупанти 11 разів порушували режим припинення вогню.
- В результаті ворожих обстрілів одного військового поранили. Він перебуває у медичному закладі. Стан здоров'я пораненого – задовільний.
- В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, а також по сусідньому селищу Піски збройні формування російських найманців застосовували міномети 120-го калібру.
- Гатив ворог і в районі Золотого. Неподалік Новолуганського окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем.
- Поблизу Причепилівки противник двічі обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї.
- Крім того, на півночі Луганщини зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.