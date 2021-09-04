ЦВК почала реєструвати кандидатів у депутати на проміжних виборах до Верховної Ради

Стартував процес реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах. Голосування відбудеться, нагадаємо, 31 жовтня 2021 року.

Мовиться про Херсонську область – 184 округ, та Черкаську – 197. Саме в останньому 3 вересня ЦВК зареєструвала першого кандидата.

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У ЦВК стартувала реєстрація нових потенційних нардепів

Висування кандидатів на проміжних виборах до Верховної Ради розпочалося 1 вересня.

До 20 вересня кандидатів мають подати партії.

А до 30 вересня втизначитися мають самовисуванці.

Імена усіх кандидатів відомі будуть до 5 жовтня.

Як мовить закон про вибори, ЦВК зобов'язана оголосити рішення (про реєстрацію або відмову у ній) не пізніше 5 дня від дати прийняття документів. Агітація ж з боку кандидата може розпочатися тільки з наступного після реєстрації дня.

На засіданні Центральна виборча комісія (ЦВК) 3 вересня:

Пані Наталії Єгоровій від "Української козацької партії" відмовила у реєстрації (партія не сплатила належну грошову заставу у 60 тисяч гривень).

А от іншого кандидата у 197 окрузі таки зареєструвала. Першопрохідцем став висуванець "Свободи" Андрій Іллєнко.

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Олександр Скічко став нардепом у 197 окрузі, але склав мандат, бо пішов працювати головою Черкаської ОДА.

Ігор Колихаєв, який переміг на 184 окрузі, тепер працює міським головою Херсона.

Андрій Іллєнко – депутат Верховної Ради 7 і 8 скликань. У 2019 він теж балотувався – у 205 окрузі в Києві, – але поступився "слузі" Богданові Яременку. Примітно, що батьком Андрія Іллєнка є відомий український режисер Юрій Іллєнко.

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