ЦВК визнала Антона Швачка обраним нардепом: він замінить Дениса Монастирського

"Слуга народу" Денис Монастирський після призначення на посаду глави МВС склав повноваження народного депутата. Його місце займе Антон Швачко, який балотувався до парламенту під 139 номером.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання ЦВК у п'ятницю, 23 липня. Кандидатуру нового депутата від провладної фракції підтримали одноголосно.

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Голосування за визнання Антона Швачка нардепом відбувалося без попереднього обговорення.

Його підтримали 14 членів Центрвиборчкому.

Що відомо про Антона Швачка Олександр Корнієнко розповів, що Антон Швачко є ІТ-менеджером та ІТ-спеціалістом.



Після парламентських виборів працював у сумському обласному штабі "Слуги народу".

Засідання Центральної виборчої комісії 23 липня: дивіться відео

Призначення Дениса Монастирського

Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади Глави МВС.

Народні депутати на засіданні 15 липня проголосували за його звільнення.

Рада 16 липня призначила Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Відповідно місце зайняв Антон Швачко, який балотувався під 139 номером.

Оскільки Денис Монастирський після призначення главою МВС не може більше бути нардепом, його місце у парламенті мав зайняти той, хто йшов наступним у списку партії "Слуга народу" на виборах.