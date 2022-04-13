Ця війна може завершитися тільки стратегічною поразкою Росії, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що російські солдати сумніваються у своїй здатності зламати Україну. ЗСУ роблять усе, щоб вагання окупантів виправдались.

Про це президент повідомив під час свого відеозвернення ввечері 13 квітня, інформує 24 канал.

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Вдячний усім нашим захисникам і захисницям, які тримають позиції та привчають окупантів до думки, що війна проти України може завершити тільки стратегічною поразкою Росії,

– наголосив Володимир Зеленський.

"Або російське керівництво шукатиме миру, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену", – додав глава української держави.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео