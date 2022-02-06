"Цю задачу можна вирішити": бойовики задумалися над створенням аналогу YouTube – курйозне відео

Окупанти на Донеччині мають намір створити власний YouTube. Таке завдання вже розглядають у Донецькому технічному університеті.

Щоправда, у виші чесно зізналися: завтра такий проєкт готовим не буде. Водночас у ДонТУ вважають, що розв'язати таку задачу можна.

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У "ДНР" може з'явитися свій YouTube

Відповідне відео опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, відомий у мережі як Штірліц. На кадрах видно, імовірно, одного зі співробітників ДонТУ, який обговорює ідею створення "донецького народного ютубу".

Він, зокрема, підкреслив, що у їхньому виші є кілька комп’ютерних факультетів, на яких працює маса спеціалістів.

І у разі такої задачі, звісно, ми б могли розпочати розробляти певні аналоги. Але потрібно розуміти, що це надзвичайно масштабні проєкти. Тобто, поставивши завдання сьогодні та залучивши велику кількість людей, ми повинні розуміти, що завтра цей проєкт готовим не буде,

– зауважив чоловік.

Водночас він наголосив, що насправді це системна робота.

"Але якщо стоїть завдання займатися та вирішити задачу – її можна вирішити", – додав з надією в душі так званий науковець.

Окупанти на Донбасі задумалися над створенням власного YouTube: дивіться відео

Що цьому передувало

На початку лютого YouTube заблокував ресурси бойовиків на окупованому Донбасі. Мовиться про всі інформаційні майданчики так званих "ДНР" та "ЛНР".

Під удар ресурсу потрапили:

офіційний канал псевдоміністерства інформації "ДНР",

канал ДТРК "ЛНР",

так званої народної міліції "ЛНР" та "ДНР".

Російські пропагандисти, ясна річ, обурилися цьому факту та почали розводити "зраду".

Сьогодні, без оголошення війни, YouTube віроломно знищив акаунти "ДНР" і "ЛНР",

– бідкаються вони.

Згодом ресурси бойовиків заблокувала й популярна соцмережа Facebook. Зокрема, під заборону потрапила сторінка так званої "народної поліції "ЛНР".