Не варто йти одразу у ТЦК: військовослужбовець ЗСУ пояснив, як "зайти в армію із розумом"

Військовий Петро Кошуков у перші місяці повномасштабного вторгнення воював добровольцем, а потім офіційно доєднався до Збройних Сил України. Захисник дав поради охочим стати на захист Батьківщини, як краще потрапити в армію.

Кошуков визнав, що сучасна армія ще дуже недосконала структура. Саме тому вона потребує приливу людей, які мають "клепку в голові", знання, досвід, а тому власне здатні змінити та модернізувати українське військо.

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Армія як спосіб подолати кризу

Військовий наголосив, що зараз немає нічого більш важливого, ніж стати на захист України. Крім того він пояснив, що участь у бойових діях може стати новим викликом, новим досвідом для дорослого чоловіка, який вже має досягнення у цивільному житті. Або, навпаки, той, хто не зміг досягти успіху, долучившись до армії, має можливість його досягнути та змінити своє життя.

Якщо тобі за сорок, але ти відчуваєш, що фізично ти можеш витягнути багато, що чому мене спробувати? І, крім того, я знаю, що у багатьох в цьому віці виникають вже якась там… Криза середнього віку. Це непоганий спосіб спробувати цю кризу подолати,

– наголосив Кошуков.

Як потрапити в армію з розумом

: Петро Кошуков – військовий, до повномасштабного вторгнення був продюсером міжнародних новин і займався стратегічним розвитком бізнесу та ГО в Україні, був директором з розвитку Громадського радіо у 2016-2018 роках.

Водночас Кошуков рекомендує охочим стати до лав ЗСУ не йти одразу у військкомат, бо, на його думку, це справді "ризиковий спосіб потрапити в армію". Захисник радить скористатися рекрутськими ініціативами. Крім того, можна використати свої соціальні зв'язки, говорити зі знайомими, які вже у війську, зв'язуватися із військовими частинами. Усе це потрібно для того, аби опинитися в тому місці, яке б відповідало навичкам, мотивації, моральному і фізичному стану новобранця.

Восени Міноборони розпочало проєкту рекрутингу до ЗСУ . Він передбачає, що новобранець може сам обрати посаду та конкретний підрозділ, де він хоче служити.

Раніше офіцер управління 12 бригади “Азов” Нацгвардії України Дмитро Андрющенко пояснював, як зменшити кількість ухилянтів в Україні. За словами офіцера, між військовою владою та суспільством бракує достатньої комунікації. І виходить, що люди не знають, що їх чекає після вручення повістки. Вони вірять у міфи про те, що їх одразу відправлять в окопи. Втім, це не так. Тому Андрющенко вважає, що з людьми треба говорити і пояснювати.

Крім того, важливо враховувати особисті якості, можливості та побажання кожного мобілізованого. Важливо, аби людина опинилася на тій посаді, де вона могла б проявити себе найефективніше.