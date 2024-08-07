У мережі писали про затримання студента у поїзді представниками ТЦК: що кажуть в ОК "Захід"
Джерело:Оперативне командування "Захід"
Оперативне командування "Захід" відреагувало на інцидент у мережі. Адже у телеграм-каналах зазначали, що представники ТЦК у потязі мобілізували студента, який навчається на першому курсі.
Військові запевнили, що це фейк, а на опублікованих у мережі кадрах – представник Держприкордонслужби.
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Що відомо про ситуацію, яка нібито трапилась у потязі
Отже, на Закарпатті в одному з потягів сфотографували військових. Заявили, що це військовослужбовці ТЦК, які мобілізовують громадян. Це неправда. На фото не військовослужбовець ЗСУ, це – прикордонник, який перевіряє документи,
– заявило Оперативне командування "Захід".
Воно закликало всіх до інформаційної гігієни.
Відео, яке поширювали в мережі
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Варто зауважити, що тепер у військовозобов'язані від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ, перебуваючи в прикордонних зонах.
Тобто це може бути військовий квиток у паперовому чи електронному форматі.