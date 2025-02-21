Що робити, якщо ВЛК чи ТЦК не приймають електронне направлення у Резерв+
- В Україні запровадили електронні направлення на ВЛК у застосунку Резерв+.
- Заступниця міністра оборони пояснила, що робити, якщо ВЛК або ТЦК відмовляється приймати таке направлення.
Наприкінці січня Кабінет Міністрів запровадив електронні направлення на ВЛК для військовозобов'язаних. Їх можна отримати в застосунку Резерв+.
Що робити, якщо ВЛК або ТЦК не приймає електронне направлення, – повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.
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Електронне направлення на ВЛК
Посадовиця зауважила, що завдяки електронним направленням через Резерв+ навантаження на ТЦК має скоротитичя вдвічі.
Хочу звернутися до наших громадян і попросити: якщо ТЦК або військово-лікарські комісії відмовляють вам у прийомі електронних направлень, обов'язково звертайтеся до нас і повідомляйте про такі випадки. Ми будемо це виправляти,
– наголосила Черногоренко.
Додала, це поодинокі випадки, пов'язані з новим продуктом. Заступниця міністра впевнена, що не має бути жодних проблем, адже законодавство вимагає приймати електронні направлення.
Зауважимо, що воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів, – до 9 травня. Відповідні закони 5 лютого підписав Володимир Зеленський.