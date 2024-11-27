Наслідки антидержавницьких рішень: Буданов відреагував на застосування Росією українських Ту-160

Росія атакувала Україну з використанням українських Ту-160. Ці стратегічні бомбардувальники Україна передала Кремлю у 90-х роках.

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна платить надзвичайно велику ціну у боротьбі за свободу та не може надалі дозволити собі скоювати подібні помилки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Кирила Буданова, яку він опублікував у соцмережах.

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Буданов зробив різку заяву про українські Ту-160 у Росії

Буданов повідомив, що корупція, некомпетентність та відсутність стратегічного бачення призводять до антидержавницьких рішень.

Він порекомендував переглянути розслідування журналістів "Радіо Свобода", програми "Схеми". Це допоможе дізнатися, як так сталося, що Москва використовує для ударів по українських містах стратегічні бомбардувальники та ракети, які Україна передала їй у 90-х роках.

Керівник ГУР подякував "Схемам" за важливу роботу та додав, що до матеріалу увійшла інформація від ГУР МО України про російських пілотів.

Здолати ворога і надійно захистити Україну зможемо тоді, коли незворотно змінимось. Інтереси держави мають стати головним пріоритетом для кожного,

– додав Буданов.

Що відомо про угоду між Росією та Україною щодо Ту-160

У 1999 році Україна передала Росії літаки, ракети та обладнання за 275 мільйонів доларів, щоб списати газові борги. У рамках угоди Росія отримала 11 бомбардувальників, 575 крилатих ракет Х-55, 12 турбогвинтових двигунів з нульовим нальотом. А також запасні частини для бомбардувальників, наземне і радіоелектронне обладнання.

Відомо, що документ підписали тодішній прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко та Владімір Путін. За даними журналістів, передача літаків та ракет відбулася без погодження Верховної Ради.