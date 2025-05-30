Для кількісного ефекту, – Храпчинський оцінив загрозу від зосередження Ту-22М3 на "Оленьї"

У Defense Express повідомили, що на російському аеродромі "Оленья" 26 травня було зосереджено 40 бортів Ту-22М3, а також 11 Ту-95МС і 5 літаків Ан-12. Однак тої авіації, яка справді може завдавати удари – дуже мало.

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт і заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що більшість усіх Ту-22М3 не є справними. Росіяни ставлять їх для кількісного ефекту.

Дивіться також Україна забезпечує армію на 40% власним виробництвом, – Сибіга

Чому Ту-22М3 на "Оленьї" – металолом

Авіаексперт зазначив, що на аеродромі "Оленья" перебувала велика кількість Ту-22М3 ще від початку повномасштабного вторгнення, але на базі збереження. Цю авіацію ворог не використовував довгий час і не зможе цього зробити. Єдине, що можуть зробити окупанти – зібрати з цієї кількості літаків лише кілька, які справді будуть виконувати свої завдання.

Насправді в Росії велика кількість і Ту-95, і Ту-22М3. Однак це виключно металолом, який стоїть на аеродромах для кількісного ефекту,

– наголосив він.

Храпчинський додав, що варто перевірити інформацію, скільки точно було зосереджено на "Оленьї" Ту-22М3 і скільки нещодавно долетіло. Адже нагнітання у медіа сильно впливає на психологічний стан українців.

Також варто не забувати що Ту-22М3 може працювати на глибину до 200 кілометрів, Сили оборони вже неодноразово знищували цю ворожу авіацію.

Тим часом на авіабазі "Енгельс" у Росії зафіксовано 8 посадок Іл-76, що є рекордною активністю з 24 лютого 2022 року. Телеграм-канали припускають, що окупанти доставляють на авіабазу все більше і більше партій крилатих ракет Х-101/55CM.