"Вбивця для пілотів": чому бомбардувальники Ту-22М3 так часто зазнають катастроф

Росія втратила черговий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. За повідомленням росіян, він розбився 2 квітня в Іркутській області під час планового польоту.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що причина цієї аварії дуже проста. Вона насамперед пов'язана з тим, що літаки Ту-22М3 є досить старими.

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Які характеристики судна

Ці бомбардувальники вже давно відпрацювали свій ресурс. Кількість їхніх аварій постійно зростає. У 2019 році він упав, у 2024 році також розбився. Ще один збила Україна.

У розпал "холодної війни" Радянський Союз вирішив створити "особливу" зброю, яку нібито не можна перехопити. Вони вирішили збудувати літак і назвали його стратегічним ракетоносцем Ту-22. В історії авіації таку назву використали вперше. Згодом його назвали "вбивцею авіаносців".

За ідеєю радянський інженерів, він мав стріляти ядерною зброєю по скупченню авіаносної групи. Точність приблизно 500 – 600 метрів. Для того, щоб він міг щось на собі носити, спеціально зробили ракету Х-22,

– зауважив Костянтин Криволап.

Для українців вона, на жаль, відома, бо нею у 2023 році росіяни зруйнували під'їзд житлового будинку у Дніпрі. Для розуміння – це розробки 60 – 70 років минулого століття. Останню модифікацію – Ту-22М3 випустили приблизно у 80-их роках. Вже тоді ці літаки вважали ненадійними.

У них була більша, ніж в інших, смертність пілотів, саме командирів екіпажів. Все тому, що катапультування з судна відбувається не з літака вгору, обличчям до потоку, а вниз. Спершу "вистрілюються" 2 члени екіпажу – штурмани, тоді перший пілот, а далі, якщо встигає, то командир,

– розповів авіаційний експерт.

Якщо літак ще не близько біля землі, то в командира є час вижити, але здебільшого їх не вдається врятувати. У Ту-22М3 завжди були великі втрати під час катапультування.

Скільки літак залишилося у Росії

Спершу у росіян було 47 таких літаків, але не всі вони літали. Згодом, за повідомленням ГУР, мовилось про 27 суден. Така цифра найбільше відповідає дійсності.

Про жодну модифікацію, виготовлення нових двигунів говорити не доводиться. Всередині цього літака стоять аналогові прилади. Коли окупанти застосовують ракету Х-22, то не беруть більше, ніж одну. Раніше літак міг пускати 2 ракети, а зараз навряд впорається навіть з однією.

До слова, видання Forbes повідомило, що кожен виліт цих літаків супроводжується небезпекою. Там навіть пожартували, що дуже цікаво дивитися за польотом старого літака зі стародавньою ракетою, яка містить 4 тонни гіперболічного палива.