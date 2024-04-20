Попри страх Росія буде змушена підіймати Ту-22М3: чому у ворога немає іншого виходу

Сили оборони вночі 19 квітня збили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22МЗ – носій крилатих ракет Х-22. Однак окупанти все одно будуть змушені підіймати цю авіацію у повітря.

Літаки Ту-22МЗ продовжать падати. Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Ту-22МЗ продовжать падати

Олександр Коваленко зазначив, що літак Ту-22М3 використовує ракети Х-22, Х-32, які відомі своєю низькою точністю. Вони можуть відхилятися від цілі на 500 метрів та до кілометра.

Однак чим менша відстань до цілі, тим вищий показник точності. У 2022 році загарбники постійно здійснювали випробувальні польоти в районі військового аеродрому "Шайковка" у Росії. Там з'ясували те, що максимальна відстань, на яку можна відправляти Х-22, Х-32 – це приблизно 200 кілометрів.

У характеристиках там може бути позначено, що ракети Х-22, Х-32 летять на 500 – 600 кілометрів. Але якщо ця ракета летить на такій відстані, то вона насамперед збільшує коефіцієнт своєї неточності та все більше відхиляється від цілі. Також зростає ймовірність, що може вимкнутись силова установка, двигун.

У них великі проблеми були з двигуном. І багато цих ракет з цим токсичним паливом падали в Чорне море, так і не долетівши Одеси та Одеської області. Тому для них є обмеження по відстані 200 кілометрів, якщо говорити про більш-менш точне влучання. Тому вони будуть її дотримуватися,

– пояснив військовий оглядач.

Так само буде й з іншими ракетами. Якщо росіяни захочуть їх запускати, то вони будуть змушені постійно дотримуватися характеристик того засобу ураження, який вони використовують.

"Отже, ці російські літаки почали падати в повітрі. Ту-22М3 – це унікальний випадок. Вперше в повітрі збитий. До того тільки на аеродромах, на землі їх знищували. Але будуть падати й далі", – підкреслив Коваленко.

Крім того, зараз Росія запускає виробництво авіаційних бомб ФАБ-3000, які поки взагалі не інтегрували на тактичну авіацію. Єдиний боєздатний носій – це саме Ту-22М3. Це означає, що така велика ціль буде перебувати у повітряному просторі, яку можна буде збивати.

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