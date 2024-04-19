Українські захисники збили російський Ту-22М3: показуємо на карті, де розбився бомбардувальник
Українські захисники під час відбиття ворожої атаки 19 квітня збивати не лише ракети й "Шахеди", а й вперше підбили бомбардувальник Ту-22М3. Саме він є носієм ракет Х-22, які до сьогодні сили ППО також не могли знищувати.
Як пишуть росЗМІ, Ту-22М3 впав у Ставропольському краї біля хутора Богомолов. Де на карті розташоване приблизне падіння російського бомбардувальника та яка відстань до України – розповідає 24 Канал.
До теми Збили ракети, "Шахеди" і російський Ту-22М3: сили ППО потужно відбили російську атаку
Вперше сили ППО збили Ту-22М3
Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що під час відбиття російської комбінованої атаки українським захисникам вдалося неймовірне. Так, сили ППО вперше знищили ракети Х-22, а також збили ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
У мережі пишуть, що Ту-22М3 впав у Ставропольському краї біля хутора Богомолов. З місця падіння бомбардувальника також публікують кадри, на яких видно розбитий літак. Момент падіння літака також потрапив на відео.
Дивіться на карті, де розташований хутір Богомолов
Варто зауважити, що цей хутір розташований за понад 300 кілометрів від державного кордону України та лінії фронту.
Що відомо про збиття Ту-22М3
- Зранку у мережі з'явилися кадри, на яких видно падіння ворожого бомбардувальника. Згодом стало відомо, що це Ту-22М3. Одним із перших падіння літака підтвердив губернатор Ставропольського краю Владімір Владіміров. У ранковому звіті командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив збиття Ту-22М3.
- Спочатку у мережі повідомлялося, що пілотам бомбардувальника буцімто вдалося катапультуватися, однак Владіміров зранку повідомив, що троє пілотів загинуло, а пошуки четвертого – ще тривають.
- Втрату Ту-22М3 підтверджують і в російському міноборони. Там заявили, що причиною аварії стратегічного бомбардувальника в Ставропольському краї буцімто стала "технічна несправність". Пропагандисти також заявили, що Ту-22М3 зазнав аварії "після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром".
- У розвідці повідомили, що збити російський бомбардувальник вдалося із зенітного ракетного комплексу С-200. За даними співрозмовника 24 Каналу, знищення Ту-22МЗ – це операція української розвідки. Окрім того, стало відомо, що після знищення ворожого бомбардувальника інший, який летів за ним, розвернувся.
- У розвідці також додали, що російський бомбардувальник збили на відстані близько 300 кілометрів. Після цього Ту-22М3 зміг долетіти до Ставропольського краю, де "успішно" приземлився.