Є загроза ракетної атаки: Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-95

Росія вночі 25 лютого підняла в повітря стратегічну авіацію, злетіли бомбардувальники Ту-95. Саме ці борти противник використовує для масованих атак на мирні міста України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові канали. Зауважимо, що такі бомбардувальники здатні нести крилаті ракети типу Х-101/Х-555, наразі зафіксували 2 борти.

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Що відомо про зліт Ту-95МС

Згідно з оприлюдненою інформацією, орієнтовно о 01:30 зафіксували зліт 2 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Моніторингові канали зауважили, що кількість будуть уточнювати.

За їхніми даними, борти тримають південно-східний курс у напрямку Каспійського регіону Росії. За попередньою інформацією, цей виліт може бути бойовим, тобто з літаків можуть запускати ракети по території України.

У разі бойового вильоту прогнозують входження до Саратовської області близько 04:00. Водночас очікують входження до Каспійського регіону від 05:30. Наголосили, що про фактичні загрози повідомлять окремо.

Попередньо, якщо пуски відбудуться з аеродрому в Енгельсі Саратовської області, то ракети можуть опинитися у повітряному просторі України у часовому проміжку 04:50 – 05:20. Якщо ж з Каспійського моря – 06:00 - 07:00.

Втім, це попередні дані, вказують лише приблизний час. Зауважимо, що на момент вильоту у низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотних літальних апаратів.

Оновлено. Станом на 02:30 4 борти Ту-95МС, за даними моніторингових каналів, прямують у напрямку Саратовської та Волгоградської областей Росії.

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Також нагадаємо, що востаннє російські бойові літаки Ту-95МС злітали вночі 20 лютого. Тоді Росія запустила понад 150 дронів і до 14 ракет по Україні, атакуючи енергетичну та газову інфраструктуру, зокрема виробничі потужності.