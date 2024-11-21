Ту-95МС у повітрі та здійснили пускові маневри: є загроза ракетного удару

21 листопада 2024, 05:47
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Автор: Олесь Друкач

Стратегічна авіація ворога злетіла у повітря. Вони можуть запустити по Україні крилаті ракети.

Про це пишуть Повітряні сили, передає 24 Канал. Чи були пуски ракет Х-101 – поки не відомо, але пускові маневри літаки ворога вже здійснили.

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Ракетна загроза 21 листопада: що відбувається

06:06, 21 листопада

Раніше також була загроза ударів "Кинджалів", але моніторингові канали повідомили, що два борти МіГ-31к здійснили посадку на аеродром "Саваслейка".

05:57, 21 листопада

За підрахунками моніторингових спільнот, 4 борти Ту-95МС здійснили пускові маневри 2 хвилями.

Якщо пуски реальні, ракети в наш повітряний простір залетять десь о 06:40.

Усього у повітрі 6 літаків, вони продовжують рух у бік Каспійського моря. Всі борти злетіли з Енгельса.

05:48, 21 листопада

Імовірно, здійснено пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу.

05:43, 21 листопада

У повітрі перебувають літаки Ту-95, повідомили Повітряні сили.

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