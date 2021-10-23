"Туалет і покурить": з'явилося відео затримання Надії Савченко з підробним COVID-сертифікатом

В екснардепки Надії Савченко та її сестри Віри в аеропорту "Бориспіль" виявили фальшиві сертифікати про вакцинацію проти COVID-19. У мережі з'явилось відео, на якому прикордонники пояснюють експолітикині, в чому проблема та закликають зачекати поліцію.

Сама Савченко дізнавалась, де розміщений туалет та курилка. Відповідне відео опублікувала нардепка від "Слуга народу" Галина Янченко.

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Де у вас туалет і покурить? – Надія Савченко у Борисполі

Надія Савченко з сестрою Вірою поверталась в Україну. Саме тоді в аеропорту "Бориспіль" Держприкордонслужба 22 жовтня спіймала екснардепку та її сестру на використанні підроблених сертифікатів. Для викриття прикордонники використали програму SafeBorder, якою користуються з серпня.

Під час розмови вони пояснили експолітикині, у чому проблема та закликали дочекатись поліцію.Вона ж поцікавилась, скільки її часу займе поліція.

Де у вас є туалет і покурить?

– поцікавилась Савченко.

Надія Савченко в аеропорту "Бориспіль" під час затримання прикордонниками за підроблений COVID- сертифікат: дивіться відео

Підробні документи про вакцинацію поліція вилучила та відправила на експертизу. Наразі правоохоронці намагаються встановити осіб, у яких Савченко купила підроблені документи.

За моєю інформацією, поліція вже відкрила проти неї кримінальне провадження за фактом підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів,

– написала нардепка Янченко.

До речі, якщо провину доведуть, що за цією статтею їм може загрожувати штраф до 850 гривень, арешт на 6 місяців чи навіть ув'язнення до 2 років.

Коротко про купівлю підроблених COVID-сертифікатів та покарання за це