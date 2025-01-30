У Сенаті почали розгляд кандидатури Габбард у Нацрозвідку США: чим вона скандально відома

Сенат США 30 січня розпочав публічні слухання Тулсі Габбард, яка претендує на посаду голови Національної розвідки країни. На початку повномасштабного вторгнення вона виправдовувала російське вторгнення та навіть поширювала пропаганду про лабораторії США в Україні.

Ба більше, Габбард підтримувала Башара Асада та критикувала Дональда Трампа під час його першої каденції щодо ударів по Сирії. Про це 24 Каналу розповіла ведуча Андріана Кучер, зауваживши, що Габбарт має підтримку від багатьох колишніх високопосадовців Нацрозвідки.

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Чим скандально відома Габбард

Габбард є номінанткою Трампа та вже постала перед Комітетом. Саме він повинен її підтримати, адже без цього її кандидатуру не винесуть на фінальне голосування у Сенат.

Заручитись такою підтримкою їй буде не просто, адже минуле Габбард досить одіозне.

Вона виправдовувала російське повномасштабне вторгнення, поширюючи маячню російської пропаганди про нібито біологічну зброю в Україні. Зокрема, стверджувала, що США профінансували близько 25 лабораторій, які поширювали смертельні патогени,

– зазначила ведуча.

Крім того, Габбард двічі зустрічалась з сирійським диктатором Башаром Асадом. У 2017 році особисто їздила до нього в Сирію, після чого відмовилась називати країну ворогом США, бо "Сирія не становить загрози". Габбард навіть критикувала Трампа під час його першої каденції, коли США завдали удару по аеродромі в Сирії.

В цей час Габбард була представницею демократичної партії. З 2022 року змінила свої погляди та перейшла до республіканців. Лишається здогадуватись, чому Трамп зі своєю відомою пам'яттю на критиків готовий закривати очі на її минуле та обрав Габбарт на посаду очільниці Нацрозвідки США,

– зауважила Кучер.

Якщо вона обійме цю посаду, матиме доступ до найчутливіших розвідувальних даних, які, зокрема, стосуються російсько-української війни.

Зауважте! Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн повідомив, що війна Росії проти України поки є для США болючим питанням. Якщо рішення щодо нашої країни ухвалюватимуть Ілон Маск, віцепрезидент Джей Ді Венс або Габбард, то ситуація може погіршитись.

Після того, як Габбард заручилась підтримкою сенатора з Республіканської партії Тома Коттона, її шанси значно зросли. Коттон заявив, що "ніхто не буде оскаржувати патріотизм Габбард або її чесність, адже ця жінка прослужила 20 років в армії США".

Водночас демократи гостро критикують їх кандидатуру. Наприклад, співголова Комітету з розвідки Сенату США заявив, що має запитання до Габбард.

Ведуча додала, що напередодні десятки колишніх високопосадовців Нацрозвідки звернулись до Комітету Сенату з проханням погодити Габбард на посаду, запевнивши, що вона скасовуватиме "грубу політизацію, яка стала характерною бюрократії розвідки".

Нагадаймо, що на початку повномасштабного вторгнення Габбард зверталася до Владіміра Путіна, Володимира Зеленського і Джо Байдена з пропозицією, щоб Україна була нейтральною країною. Президента України вона навіть закликала пройнятися "духом Алохи" (гавайська філософія життя, яка виражає любов, співчуття, повагу та гармонію).