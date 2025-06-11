Феєрично-альтернативно обдарована Тулсі Габбард, яка за сумісництвом є очільником розвідки США, виклала сльозливо-маніпулятивне відео, у якому лякає американських громадян "ядерним голокостом".

Габбард просуває ідею миру з Росією

Габбард наголошує: "Настав час для нас, простих людей, подати голос і вимагати покласти край цьому божевіллю. Ми повинні відкинути шлях до ядерної війни і боротися за світ, у якому ніхто не житиме в страху перед ядерним голокостом". Про це заявив Петро Олещук, інформує 24 Канал.

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Показово, що про терористичні атаки на Україну Габбард не згадувала ніколи. Хоча вони відбуваються прямо зараз. А от про Хіросіму чогось вирішила згадати.

Зрозуміло, що і навіщо за всім цим криється. Габбард – багаторічний лобіст інтересів Росії у США. Тепер вона лякає американців "ядерною війною", просуваючи ідею "миру з Росією за будь-яку ціну". Можна припустити, що Дональду Трампу вона розказує приблизно те саме.

Загалом у всіх цих примітивних маніпуляціях, які так люблять численні "борці за мир" на російській ставці, мене найбільше бісить наступне. Усі вони просувають одну думку – загинути від ядерної зброї страшно. А від будь-якої іншої – ні?

Україні понад 3 роки ледь не щоденно погрожують ядерною зброєю. Але так і не застосували. Однак застосували проти українців усе інше, що встигло вигадати людство для знищення собі подібних. І що, тим українцям, яких вбили "звичайною зброєю", має бути значно легше, що це не була ядерка?

Люди встигли вбити неймовірну кількість інших людей і стерти цілі міста без будь-якої ядерної зброї. Та й геноцид виходить робити цілком традиційними методами.

Як голова розвідки США запевняє Путіна у власній безкарності

Але ні, нинішня еліта США закликає танцювати під дудку Владіміра Путіна, бо у нього є ядерна зброя, і він, мовляв, її застосує.

А хто ж "розпалювачі війни"? Бачите, як воно у сучасному світі – якщо ти, спираючись на власний розум, технології та сміливість, знищуєш стратегічну авіацію ядерної держави, не завдаючи жодних жертв цивільним (як з української "Павутиною", від якої досі "бомбить" адміністрацію США), то ти "розпалювач". А якщо ти з цієї ж авіації б'єш по дитячих лікарнях або пологових будинках, то ти просто "ядерна держава, з якою треба шукати порозуміння".

А потім ще можна назвати неприхований тероризм ядерної держави – "відповіддю". Не зрозуміло на що, але "відповіддю".

Так от, якщо і буде велика світова війна, що може мати ядерний характер, то це якраз буде завдяки таким некомпетентним маніпуляторам як Габбард. Вони забезпечують у диктаторів відчуття власної безкарності, всесильності. Вони мотивують цих диктаторів до агресії, закликаючи "списати" будь-які їхні злочини, "аби не було ядерної війни". Це не до миру призведе, а до великої війни. І винуватити тут американцям буде нікого, окрім себе.