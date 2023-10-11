Зранку Київ огорнув сильний туман: з'явилися яскраві фото "засніженої" столиці
У Києві зрання стоїть густий туман. У місцевій поліції попередили про небезпеку на дорогах.
11 жовтня у Києві трапилися перші за осінь заморозки. Уночі стовпчик термометра опускався до мінус 2 градусів, а на ранок над столицею утворився красивий туман, передає 24 Канал.
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Накрило молочним рядном
Яскраві кадри ранкового явища швидко поширилися мережею. На них постав Київ – вкритий пухнастою ковдрою.
"Засніжений" Київ / Фото телеграм-канали
Журналістка 24 Каналу також змогла зафіксувати, як над столицею розливався молочний туман.
Київ "засніжило", коли тільки-но сходило сонце / Фото Ірини Вихрущ
Чи буде сьогодні холодно
Хоча майже по всій території України вночі були мінусові температури, вдень буде відносно не холодно.
Так, стовпчики термометра покажуть +9...+14 градусів. У західних та Одеській областях буде ще тепліше – до +17 градусів. У Карпатах повітря прогріється до +6-...+1 градуса. У Києві та області температура сягне +14 градусів.
Вже у наступні дні, кажуть синоптики, в Україну завітає таке собі міні бабине літо.
Погана видимість
Поки кияни милувалися красивим краєвидом із вікон власних квартир, у поліції нагадували, як слід діяти в умовах поганої видимості.
Зокрема, водіям у цьому разі слід:
- відмовитися від ризикованих маневрів;
- при наближенні до пішохідних переходів знизити швидкість;
- збільшити дистанцію між автомобілями;
- увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом;
- під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію.
Пішоходам своєю чергою порадили уважно переходити проїжджу дорогу, а також одягати світловідбивальні елементи, аби бути помітним для водіїв.