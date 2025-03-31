Київ затягнуло густим туманом: водіям дали важливі поради

Київ зранку накрив густий туман, через що синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Видимість у місті знизилася, що може ускладнити рух транспорту.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. У понеділок, 31 березня, Київ накрив густий туман, через що синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Читайте також Кому варто захопити парасольку: яка погода буде 31 березня

Що радять водіям та пішоходам?

Видимість у столиці становить 200 – 500 метрів, що може ускладнити рух автомобілістам.

Через складні погодні умови КМДА закликала водіїв дотримуватися таких правил:

знизити швидкість руху;

увімкнути ближнє світло фар разом із протитуманними;

тримати безпечну дистанцію між авто;

при зупинці вмикати аварійну сигналізацію;

уникати різких маневрів.

Пішоходам рекомендують бути особливо уважними та за можливості носити світловідбивні елементи, щоб бути помітними на дорозі.

Туман може затриматися у місті до середини дня, тож водіям та пішоходам варто бути максимально обережними.

До слова, уже наприкінці тижня в Україні можливе значне зниження температури. А у частині областей навіть може випасти сніг.