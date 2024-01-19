Обережно, погана видимість: у Києві та області оголосили I рівень небезпеки через туман
Вранці 19 січня у столиці та на Київщині спостерігається туман. Видимість 200 – 500 метрів.
Про це повідомили у КМДА з посиланням на Укргідрометцентр. Жителів та гостей міста закликали бути уважними та обережними, передає 24 Канал.
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У Києві туман
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. Зазначили, що вранці 19 січня туман, видимість 200 – 500 метрів.
В Укргідрометцентрі наголосили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
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Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби,
– наголосили в КМДА.
Яка буде погода 19 січня
- Синоптики прогнозували, що у п'ятницю буде хмарно. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях пройдуть дощі.
- Вночі 1 – 6 тепла, вдень 4 – 9 тепла, на крайньому Півдні до +12 градусів.
- На решті території помірний дощ та мокрий сніг. На Закарпатті та в Карпатах значні, вдень у північній частині невеликі опади.
- Температура упродовж доби від 3 тепла до 2 морозу, в центральних областях 0 – 5 тепла.
- Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, вночі на Сході подекуди пориви 15 – 20.
- На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.