Туман не відступає: в яких областях й доки буде погана видимість

В частині областей України вже кілька днів зберігається туманна погода. Очікується, що так продовжуватиметься щонайменше до понеділка, 30 грудня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Доки зберігатиметься туман в Україні

Так, синоптики прогнозують, що туман у західних та Вінницькій областях протримається кінця доби 29 грудня. Також погана видимість – а саме 200 – 500 метрів, – буде вночі та вранці 30 грудня. У відповідних регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", – попереджає Укргідрометцентр.

Де зберігатиметься туман 30 грудня 2024 року / фото Укргідрометцентру

Зауважимо, що 30 грудня в Україні істотних опадів не прогнозують. Синоптики кажуть, що температура вночі сягатиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень очікується 0 – 5 градусів тепла. В Карпатах вночі 3 – 8 градусів морозу, вдень близько 0.

Наразі майже на всій території Європи, окрім північної її частини, наразі панує антициклон Гюнтер. Синоптики попереджають, що температура повітря вночі опускатиметься нижче нуля, а вдень – буде переважно плюсова. Вітер буде слабким, подекуди прогнозують тумани.