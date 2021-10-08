У Тунісі зіткнулися поїзди: понад 30 постраждалих – відео з місця аварії
Джерело:TAP
Поблизу столиці Тунісу 7 жовтня зіткнулись 2 пасажирських потяги. В аварії постраждали 33 людини, вони отримали травми різної важкості.
Про це заявив представник Національної залізничної компанії Тунісу (SNCFT) Хассен Мяааді. Зазначається, що пасажирський потяг зіткнувся з іншим біля станції Megrine Riadh.
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На місце події прибуло більше ніж 10 машин швидкої допомоги та кілька рятувальних бригад. Усіх травмованих доставили до найближчих лікарень.
Причини зіткнення досі невідомі / Скриншот з відео
На кадрах видно наслідки зіткнення пасажирських потягів. В одному з них виламані двері, а кузов весь у вм'ятинах.
Розслідування вже розпочали. Наразі причини зіткнення невідомі.
У Тунісі зіткнулись 2 поїзди: дивіться відео
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