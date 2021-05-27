Тупицький домігся відкриття справи проти Головатого через зарплату

Відсторонений голова КСУ Тупицький повідомив, що НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо його заступника Сергія Головатого. Стосується вона того, що Головатий скасував зарплату для Тупицького і позбавив права користуватися держмайном.
Справа стосується того, що заступник Головатий видав розпорядження про заборону виплати зарплат суддям Олександру Тупицькому і Олександру Касмініну. Тупицький каже, що відповідне рішення суд ухвалив 26 травня за заявою його адвоката Ростислава Кравця.
До речі У НАЗК відреагували на закриття справ проти Тупицького
"Зарплатна" справа Тупицького
За словами Тупицького, суд знайшов підстави і зобов’язав НАБУ зареєструвати провадження. Щодо мотивів дій Головатого Тупицький висловив думку, що це сталося під тиском ДБР.
На його думку, самостійно Головатий не міг таке вчинити.
...він член Венеційської комісії і вчений, розбирається, що таке верховенство права. Він сам не міг скоїти цей злочин. Коли будуть його допитувати, я сподіваюся, він розповість, які були обставини, що спонукали видати його такого роду розпорядження,
– сказав Тупицький.
Довідка. Сергій Головатий 30 квітня Тупицькому і Касмініну призупинив виплату зарплат до вирішення справ за їх позовами у Верховному Суді. Також розпорядженням він зупинив право на використання Тупицьким і Касмініним державного майна і службових автомобілів.
ВАКС підтверджує відкриття справи
У пресслужбі Вищого антикорупційного суду повідомили, що орган зобов'язав НАБУ внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення Головатим.Зверніть увагу! Цього ж дня Голосіївський райсуд Києва закрив справи про притягнення відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького до адміністративної відповідальності. Судді не побачили у діях Тупицького правопорушення.