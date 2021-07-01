Тупицький хоче відсудити в КСУ майже мільйон гривень зарплати

Олександр Тупицький подав позов проти Конституційного Суду України. Він хоче відсудити у місця колишньої роботи свою "винагороду судді".

Відповідний позов Олександр Тупицький подав до скандального Окружного адміністративного суду Києва. До слова, раніше Володимир Зеленський ініціював його повну ліквідацію.

До теми Я веду з Конституційним Судом єдину боротьбу, яка можлива, – Зеленський

Тупицький хоче відсудити в КСУ мільйон

Як ідеться у повідомленні ОАСКу, предмет позову – "винагорода судді Конституційного Суду". Вимога Тупицького – визнати протиправною бездіяльність КСУ щодо непогашення перед позивачем заборгованості.

Йдеться про період з 18 квітня до 28 серпня 2020 року. Відсторонений суддя хоче, щоб ОАСК зобов'язав КСУ виплатити її. Йдеться про суму у понад 900 тисяч гривень.

. Нещодавно відсторонений Олександр Тупицький заявив, що бере участь у засіданнях КСУ дистанційно в режимі онлайн. 6 його колег – суддів КСУ заблокували роботу суду , вимагаючи дозволити участь у засіданнях Тупицького.

Наразі ОАСК вирішує питання, чи відкривати провадження в адміністративній справі.

Що відомо про відсторонення Олександра Тупицького