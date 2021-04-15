Тупицький вкотре не прийшов на суд: потрапив у лікарню

Скандальний відсторонений голова КСУ Олександр Тупицький не прийшов на засідання щодо обрання йому запобіжного заходу. Цього разу через те, що нібито потрапив у лікарню.

Наразі у засіданні оголосили перерву до 29 квітня. Сторона обвинувачення просила застосувати до Тупицького примусовий привід.

Тим часом Тупицький просить ОАСК заборонити держохороні не пускати його в Конституційний суд

Примусовий привід для Тупицького

На засідання у четвер, 15 квітня, Тупицький не з'явився. Адвокати повідомили, що Тупицького шпиталізували на стаціонарне лікування.

Тоді представники звинувачення заявили про відсутність документів, що це підтверджують і назвали неявку неповажною. Відтак вони попросили суд про застосування примусового приводу Тупицького в суд для обрання запобіжного заходу.

Суд назвав це питання передчасним, а також вказав на статус Тупицького як спецсуб'єктів. Олександру Тупицькому не можуть обрати запобіжний захід, оскільки він систематично не з'являється у суді.

Що було на минулому засіданні.

На минуле засідання 7 квітня він не прийшов і заявив, що його мамі стало зле. Печерський райсуд визнав цю причину поважною, хоч відповідна довідка про стан здоров'я матері була датована минулим роком.

Захист Тупицького на це зазначив, що нових документів не встигли зробити.

Через систематичну неявку Тупицького прокурори клопотали про його примусовий привід до суду. Водночас адвокати наполягали, що їхній підзахисний має поважні причини.

Верховної Ради у Конституційному Суді України Ольга Совгиря, для цього необхідне відповідне рішення суду.

Справа Олександра Тупицького: головне

ДБР 19 січня повідомило Тупицькому про підозру.

Йому інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка.

Володимир Зеленський спершу відсторонив Тупицького з посади глави КСУ до 28 березня.

Пізніше скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ, який видав Віктор Янукович.

Наразі Конституційний суд відкрив справу щодо оскарження цього рішення Зеленського.

Відповідне подання до КСУ зробили 49 нардепів.

Через те, що Тупицький не з'являється у залі суду, його можуть примусово туди привести. Як розповіла представниця



Що відомо про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу