Тупицького перевіряють на можливу причетність до ще двох злочинів

Державне бюро розслідувань міцніше взялося за Олександра Тупицького. "Схемам" стало відомо, що відомство перевіряє відстороненого голову Конституційного Суду на причетність до ще двох кримінальних злочинів.

Мовиться про ймовірне привласнення владних повноважень. А також – про можливе втручання в автоматизований розподіл судових справ.

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Тупицький "під прицілом" ДБР щодо ще двох ймовірних злочинів

У пресслужбі Державного бюро розслідувань розповіли журналістам, що відстороненого голову Конституційного Суду Олександра Тупицького перевіряють "у кримінальному провадженні щодо вчинення кримінальних правопорушень":

"Самовільного присвоєння владних повноважень";

Та "несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем".

До правоохоронців з відповідною заявою щодо Тупицького звернувся, як стало відомо "Схемам", представник президента Зеленського у Конституційному Суді Федір Веніславський. Він прокоментував це так:

Я не стверджував, що маю інформацію про несанкціоноване втручання в порядок розподілу справ. Просто говорив, що треба з'ясувати, як дотримують вимоги законодавства під час розподілу справ. Оскільки є певні сумніви, бо резонансні справи потрапляють до одних і тих же суддів із найближчого оточення Тупицького.

Водночас Олександр Тупицький каже, що вперше чує про нові статті у справі. Ба більше – голова суду не має стосунку до розподілу справ. А дещо раніше, 8 червня, він узагалі запевняв, що "чистий перед судом".

інші дві статті в цьому ж провадженні відомі були й раніше. Мовиться про "державну зраду" й "самовільне захоплення земельної ділянки".

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