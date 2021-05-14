Тупицькому і Касмініну припинили виплачувати зарплату, – КСУ

Конституційний Суд України тимчасово припинив виплату зарплати суддям Олександру Тупицькому та Олександру Касмініну. Раніше відповідне розпорядження підписав так заний "виконувач обов'язків" голови КСУ.

Про це виданню у відповідь на запит повідомили в КСУ. Там зазначили, що "виконувач обов'язків" глави Конституційного Суду 30 квітня видав відповідне розпорядження.

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Тупицькому і Касмініну наразі не виплачують зарплату

Виконувач обов'язків голови видав розпорядження про тимчасове зупинення Касмініну Олександру та Тупицькому Олександру виплат винагороди судді до вирішення справ за позовами, що подані ними щодо оскарження указу президента,

– йдеться у повідомленні.

"Виконувачем обов'язків" наразі називає себе заступник голови КСУ Сергій Головатий, хоча судді не доручали йому цієї ролі.

У Конституційному Суді уточнили, що Тупицькому та Касмініну здійснили виплати тільки за першу половину квітня 2021 року.

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Хто такий Тупицький / Інфографіка 24 каналу