Колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов очолив виборчий штаб партії п’ятого президента України Петра Порошенка – "Європейська солідарність".

Коментар Турчинова щодо очолення штабу "Європейської солідарності"

Про це заявив сам Турчинов. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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Як пояснив екссекретар РНБО, час, коли він не замається політичної діяльність, завжди використовує, щоб займатися наукою, писати книжки, досліджувати біблійні тексти, проповідувати в церкві тощо.

"Я намагаюся уникати публічності, яка вносить дискомфорт у життя нормальної людини. Але мені боляче спостерігати, як країна, яка ще з минулого року була штучно загнана в кризову парадигму, неухильно наближається до соціально-економічної катастрофи. Боляче спостерігати, як національна безпека та оборона знову стають далеко не першим пріоритетом держави, що в умовах війни є неприпустимо", – зауважив він.

Тому сьогодні, підкреслив політик, як ніколи, є необхідним єднання та консолідація всіх відповідальних патріотичних сил. Крім того, Україна потребує мирне перезавантаження влади.

Мене не цікавить депутатський мандат чи державні посади, але щоб допомогти об’єднавчому процесу та підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила "Європейська Солідарність". Настав час забувати старі конфлікти і чвари та єднатися,

– заявив Турчинов.

Зауважимо! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. В цей день обиратимуть депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів оприлюднять не пізніше, ніж 9 листопада. Вибори поки не відбудуться лише на тимчасово окупованих територіях.

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