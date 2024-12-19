Туреччина скористалася слабкістю Росії в Сирії: яка з цього вигода для України

Росія втратила у Сирії та загалом на Близькому Сході свій геополітичний статус. Ці події вплинули на проєкт газопроводу, який проходитиме від Катару до Болгарії через Туреччину та Сирію. Це може суттєво вдарити по російській економіці.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що такий проєкт існував вже давно, проте Росія перешкоджала його роботі. Росіяни використовували Сирію не лише, щоб отримувати прибутки від продажу незаконних речовин, але й, щоб мати вплив на цей регіон.

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Туреччина скористалась моментом

Андрій Коваленко підкреслив, що, скориставшись слабкістю Росії, Туреччина може суттєво посилити свій вплив на Близькому Сході. Реджеп Ердоган, ймовірно, частково матиме вплив на політику нової сирійської влади, проте не без Заходу.

Є шанс, що Європа зможе повністю позбутись залежності від російського газу, якщо розпочнеться цей проєкт (газопровід з Катару до Європи – 24 канал). Є велика ймовірність, що так і буде,

– зауважив він.

Це буде дуже вигідно для Європи, Катару та Туреччини. Ердоган може стати головним гравцем на Близькому Сході, з огляду на мілітарну та ресурсну сили.

Важливо! Ізраїльський політолог Зеєв Ханін наголосив, що Ердоган фактично "переграв" російського диктатора в Сирії, коли підтримав повстанців, які скинули режим Башара Асада. Він вважає, що зараз Туреччина виступає посередником між Путіним і новою владою Сирії, домовляючись про збереження російських військових баз, тоді як Росія поступово скорочує свою військову присутність у регіоні.

Вигода для України

Коваленко зазначив, що Україні вигідне будь-яке послаблення країни-агресорки.

Росія втрачатиме вплив в Африці, адже через Сирію туди перекидали підрозділи ПВК, а російський флот мав вихід в Середземне море,

– сказав він.

Росіяни зараз роблять все, щоб зберегти свій вплив у Сирії, проте як було раніше, ймовірно, вже не стане.

Керівник Центру протидії дезінформації додав, що Україні дуже важливо витіснити Росію з Африки, адже наша держава і там має свої інтереси, зокрема це стосується зерна та інших проєктів.