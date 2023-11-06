Туреччина балансує між Заходом і Сходом: для чого Ердоган комунікує з Іраном

6 листопада 2023, 09:40
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Реджеп Ердоган очікує, що до Туреччини приїде президент Ірану Ібрагім Райсі. Та загалом Туреччина досить тривалий час балансує між Заходом та Сходом.

Про це 24 Каналу заявив експерт-міжнародник Станіслав Желіховський зауваживши, що так Анкара отримує для себе ті чи інші вигоди.

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"Офіційна Анкара першочергово за все комунікує зі "світовими ізгоями" для головної мети – щоби можна було торгуватися із західними союзниками", – наголосив експерт-міжнародник.

Так Реджеп Ердоган фактично "протиснув" собі основу для отримання Туреччиною винищувачів F-16 від США. Усе, аби дати "зелене світло" для членства Швеції в НАТО. Ймовірно, президент Туреччини хоче отримати нові козирі перед подальшими переговорами із Заходом та досягати певних цілей.

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"Торговець" між Заходом та Сходом

Нині у Туреччині дуже складна внутрішньополітична та економічна ситуація. До того ж країна досі не оговталася після землетрусу, який призвів до величезних збитків. А також – неабияк нашкодив репутації Ердогана та його політичній силі. Адже для будівництва об'єктів у регіоні з високою сейсмічною активністю не дотрималися певних норм.

Припускаю, що найближчим часом офіційна Анкара діятиме надалі в напрямку балансування. Зустріч з іранськими високопосадовцями є одним із таких елементів як і, наприклад, зустріч із президентом Росії Владіміром Путіним у Сочі,
– вважає Желіховський.

Туреччина фактично є "торговцем" в регіоні між Заходом та Сходом. Можливо, також цьому можуть сприяти погляди на політику з боку офіційної влади та географічні чинники.

Заяви Реджепа Ердогана: головне

  • Президент Туреччини розкритикував прем'єра Ізраїлю. Реджеп Ердоган заявив, що Беньямін Нетаньягу "не той, з ким можна говорити". Мовляв, його "викреслили". Також президент країни звинуватив Ізраїль у "порушеннях прав людини" та "воєнних злочинах" в Секторі Гази.
  • Реджеп Ердоган назвав ХАМАС "братами та сестрами" та закликав турків підтримати їх. Він заявив, що його країна готується визнати Ізраїль "воєнним злочинцем". Те, що відбувається у Секторі Гази, президент Туреччини назвав "різаниною". Окрім того, він зазначив, що за це відповідальний Захід і пригрозив йому "війною хреста та півмісяця".
  • Ердоган прирівняв жертв у Секторі Гази до загиблих у війні Росії проти України. Також Ердоган сказав, що за смертями у Секторі Гази "мовчки спостерігають".

Автор: Аліна Бурцева