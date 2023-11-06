Туреччина балансує між Заходом і Сходом: для чого Ердоган комунікує з Іраном

Реджеп Ердоган очікує, що до Туреччини приїде президент Ірану Ібрагім Райсі. Та загалом Туреччина досить тривалий час балансує між Заходом та Сходом.

Про це 24 Каналу заявив експерт-міжнародник Станіслав Желіховський зауваживши, що так Анкара отримує для себе ті чи інші вигоди.

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"Офіційна Анкара першочергово за все комунікує зі "світовими ізгоями" для головної мети – щоби можна було торгуватися із західними союзниками", – наголосив експерт-міжнародник.

Так Реджеп Ердоган фактично "протиснув" собі основу для отримання Туреччиною винищувачів F-16 від США. Усе, аби дати "зелене світло" для членства Швеції в НАТО. Ймовірно, президент Туреччини хоче отримати нові козирі перед подальшими переговорами із Заходом та досягати певних цілей.

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"Торговець" між Заходом та Сходом

Нині у Туреччині дуже складна внутрішньополітична та економічна ситуація. До того ж країна досі не оговталася після землетрусу, який призвів до величезних збитків. А також – неабияк нашкодив репутації Ердогана та його політичній силі. Адже для будівництва об'єктів у регіоні з високою сейсмічною активністю не дотрималися певних норм.

Припускаю, що найближчим часом офіційна Анкара діятиме надалі в напрямку балансування. Зустріч з іранськими високопосадовцями є одним із таких елементів як і, наприклад, зустріч із президентом Росії Владіміром Путіним у Сочі,

– вважає Желіховський.

Туреччина фактично є "торговцем" в регіоні між Заходом та Сходом. Можливо, також цьому можуть сприяти погляди на політику з боку офіційної влади та географічні чинники.

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