Жорстокий і прагматичний: чию сторону у війні вигідно займати Ердогану

Ердоган вважає, що Туреччина може стати країною для проведення переговорів за участі США, України і Росії. Турецький лідер днями зустрівся з президентом України Зеленським та заявив про важливість збереження суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Експерт з українсько-арабських відносин, головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах в етері 24 Каналу зазначив, що в Ердогана є низка власних інтересів щодо України та перелічив їх.

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Які інтереси в Ердогана?

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, зі слів експерта, готовий битися за свій інтерес і це може зіграти на користь Україні.

Він полягає в тому, щоб його компанії відновлювали інфраструктуру в постраждалих містах; щоб мати союзника в Чорному морі – Україну; щоб кримськотатарський народ, корінний в Україні, залишився,

– озвучив Фараджаллах.

Турецькі війська могли б долучитися до миротворчої місії

Ердоган, як нагадав експерт, один з перших, ще до заяв президента Франції Макрона і прем'єр-міністра Великої Британії Стармера, озвучив, що жандармерія чи турецькі війська можуть зіграти роль миротворців між сторонами, які воюють (Україною та Росією).

"Він же провів Путіна і на Кавказ (той програв Нагірний Карабах), і в Сирію (програв Путін і її). Хто там стояв? Ердоган. Холодний, жорстокий, прагматичний політик. В нього свої рахунки зі США", – зауважив Фараджаллах.

Зі слів експерта, варто розуміти, що Туреччина є другим по важливості членом НАТО, а друга армія Альянсу – турецька. Він також наголосив, що небагато членів НАТО мають свої військові бази за межами країни. В переліку таких Велика Британія, США і як раз Туреччина.

Тому Ердоган, на думку Фараджаллаха, може відіграти важливу роль партнера України, однак певною мірою це залежатиме від того, що йому буде запропоновано у відповідь.

Україна має залишитися (в будь-якій формі), вона повинна дочекатися свого зіркового часу, треба відійти від дитячих мрій: або все, або нічого, або вся Україна, або нічого. Україна має використати будь-які інструменти, які дозволять їй бути суверенною державою,

– зазначив Фараджаллах.

Нагадаємо, в той час як представники США провели зустріч з російською стороною в Саудівській Аравії, президент України Зеленський побував в Анкарі, де поспілкувався з лідером Туреччини Ердоганом щодо стратегічного партнерства.

Зауважте, що політична аналітикиня та російська опозиціонерка Ольга Курносова вважає, що саме Туреччина може надати Україні гарантії безпеки, а вважати її другом Росії не варто, оскільки Анкара завдала найсильніших ударів по зонах впливу Кремля (Нагірний Карабах, Сирія).