Туреччина не пропустить подаровані Україні мінно-пошукові кораблі, поки не закінчиться війна
Туреччина не пропустила через свою протоку мінно-пошукові кораблі, які Україні подарувала Велика Британія. Анкара заявила, що пропустить їх, коли закінчиться війна.
У Центрі по боротьбі з дезінформацією Турецької Республіки заявили, що твердження деяких ЗМІ про те, що подарованим Британією Україні мінно-пошуковим кораблям дозволили пройти в Чорне море, не відповідають дійсності.
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Тож Туреччина не пропустила мінно-пошукові кораблі, які Україні подарувала Велика Британія. Зазначимо, що у липні цього ж року Анкара також не пропустила два українські тральщики "Чернігів" та "Черкаси", які проходили модернізацію у Британії. Це теж мінно-пошукові кораблі.
Чому Туреччина не пропускає в Україну мінно-пошукові кораблі
Туреччина одразу класифікувала так звану "спеєцапєрацию" Росії проти України як війну і закрила протоки для військових кораблів сторін, які воюють, відповідно до статті 19 конвенції Монтре про режим проток.
Що таке конвенція Монтре
У випадку участі Туреччини у війні, а також якщо вона вважатиме, що їй безпосередньо загрожує війна, держава має право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів. Під час війни, в якій вона не бере участь, протоки закриті для проходу військових суден будь-якої держави, що воює.
Тому тепер будь-які наші військові кораблі не можуть зайти через протоки Босфор і Дарданелли, щоб поповнити ВМС. Однак навіть в такому випадку є і плюси. Адже у Середземному морі перебуває ціла ескадра російського флоту і він теж не може зайти в акваторію Чорного моря.
Туреччина, яка неупереджено і старанно дотримується конвенції Монтре з 1936 року, зберігає свою непохитну рішучість і принципову позицію впродовж усієї цієї війни, щоб запобігти ескалації напруженості в Чорному морі,
– наголосили в Туреччині.
У Центрі по боротьбі з дезінформацією Турецької Республіки додали, що їхні союзники були належним чином проінформовані про те, що мінно-пошукові кораблі, подаровані Україні Сполученим Королівством, не зможуть пройти через Турецькі протоки до Чорного моря, поки триває війна.