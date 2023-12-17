Туреччина також не пропускає в Чорне море українські військові кораблі, – ВМС

Україна не зможе ввести у акваторію Чорного моря свої військові кораблі, які потрібні для розмінування. Причина в тому, що їх не пропустить одна із країн НАТО, яка теж має доступ до цього моря, а саме – Туреччина

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук у етері телемарафону прокоментував ймовірне підписання угоди про спільне розмінування Чорного моря між Болгарією, Туреччиною та Румунією без участі України чи наших спеціалістів. За його словами, Україна не має можливості ввести свої кораблі через конвенцію Монтре, ратифіковану у Туреччині.

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Туреччина не пропустить наші кораблі

Плетенчук пояснив, що основна проблема у тому, що Україна та Росія – країни у стані війни, а Туреччина не може пропускати військові кораблі держав, які ведуть війну.

Відповідно, ми не можемо ввести наші протимінні кораблі, на яких вже є навчені екіпажі. Так, з цієї позиції, це проблема,

– сказав речник ВМС.

Туреччина не пропускає військові кораблі і України, і Росії. Це також допомагає нам, адже так агресор не може перекинути ракетоносії з Середземного моря.

Це питання регулюється морським правом.

Що таке конвенція Монтре Це конвенція, яка відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море. Підписана 20 липня 1936 року. Конвенція зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку як в мирний, так і у воєнний час. Проте режим проходу військових кораблів різний відносно чорноморських і нечорноморських держав. У разі участі Туреччини у війні, а також якщо вона вважатиме, що їй безпосередньо загрожує війна, тоді держава має право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів. Під час війни, в якій вона не бере участь, протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої держави, що воює.

Крім цього, Пленечук зазначив, що для реалізації кампанії щодо розмінування Чорного моря під час повномасштабної війни з Росією недостатній рівень безпеки, адже є порушник – Росія, яка нехтує усіма правилами.

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