Туреччина не збирається визнавати Крим російським, – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна не визнає окупацію Криму Російською Федерацією. Окрім цього, він підтримує створення Кримської платформи.

Таку думку турецький президент озвучив під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським. За його словами, вони надалі будуть підтримувати кримськотатарський народ.

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"Туреччина рішуче захищає територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України. Ми ще раз підтвердили наше принципове рішення не визнавати окупацію Криму", – заявив він.

Що сказав Ердоган про Кримську платформу

Президент Туреччини сказав, вони підтримують ініціативу – Кримську платформу – яка спрямована об'єднати землі України.

"Бажаємо, щоб Кримська платформа стала для кримських татар та всієї України приводом для всього найкращого. Для нас є історичним обов'язком підвищувати стандарти життя кримських татар, які були змушені залишити свою Батьківщину", – додав Ердоган.

Що таке Кримська платформа? Відповідний захід, на якому мають обговорити питання щодо деокупації та реінтеграції Криму. Його



Про свою готовність приєднатись до платформ заявили деякі країни Євросоюзу, зокрема Відповідний захід, на якому мають обговорити питання щодо деокупації та реінтеграції Криму. Його ініціював Володимир Зеленський у вересні 2020 року Про свою готовність приєднатись до платформ заявили деякі країни Євросоюзу, зокрема Франція та Словаччина. Голова МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що до обговорення запросять й Росію.

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Окрім цього, президенти Туреччини та України обговорили ситуацію на Сході України. "Ми віримо, що ситуацію на Сході необхідно вирішувати в мирний спосіб, в рамках міжнародного законодавства, щоб зберегти територіальну цілісність", – додав Реджеп Ердоган.

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