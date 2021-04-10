Туреччина підтримала перспективу членства України в НАТО і готова допомогти, – Єрмак

Андрій Єрмак заявив, що Туреччина знову офіційно підтримала перспективу членства України в НАТО. Окрім того, Туреччина готова допомагати Україні у межах міжнародних організацій: ООН, Ради Європи та ОБСЄ.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що це "був вже другий за останній рік візит Президента України до Туреччини".

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За словами Єрмака, "спершу говорили про безпеку і спільну протидію викликам у Чорноморському регіоні. І тут бачення Києва та Анкари збігаються – як щодо самих загроз, так і щодо шляхів реагування".

Окрім того, сторони обговорили шлях України до НАТО.

Туреччина знову офіційно підтримала перспективу членства України в НАТО і буде допомагати на цьому шляху,

– заявив Єрмак.

Глава ОП розповів, що Україна і Туреччина також "домовились посилювати співпрацю в оборонній промисловості".

Єрмак наголосив: дуже важливо, що "Туреччина не просто безумовно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, але й готова допомагати в рамках міжнародних організацій: ООН, Ради Європи та ОБСЄ".

"Туреччина планує брати активну участь у роботі "Кримської платформи", яка спрямована на деокупацію українського півострова, – розповів глава ОП.

Окрім того, Єрмак зауважив, що "мовиться про конкретну допомогу для українських громадян, зокрема, кримських татар, які були змушені покинути Крим через окупацію".

Зокрема, сторони підписали угоду про безповоротну допомогу з боку уряду Туреччини. Її виділять для будівництва житла для представників кримськотатарського народу та переселенців.

Єрмак розповів, що планують збудувати "500 квартир: по 200 у Миколаєві та Херсоні і 100 квартир у Києві".

"Президенти домовились про координацію зусиль для захисту прав людини в тимчасово окупованих Криму та Севастополі та звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України, включаючи кримських татар", –зауважив глава ОП.

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