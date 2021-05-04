Туреччина тестує свою систему управління вогнем VOLKAN-M: яскраве відео

У Туреччині розробили та тестують власну систему VOLKAN-M. Вона передбачає управління вогнем на танках під час руху.

Інформацію про нові тестування оприлюднив очільник директорату оборонної промисловості (SSB) Туреччини Ісмаїл Демір. Він також розповів, що країна прагне повністю забезпечити себе власними деталями та системами.

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Туреччина випробовує нову систему VOLKAN-M

Ми розпочали випробування системи управління вогнем VOLKAN-M на танках під час руху,

– розповів Ісмаїл Демір.

Під час випробувань Туреччина провела "стрільбу з рухомого танка по нерухомій цілі".

Так, за словами політика, країна модернізує власні танки. У такий спосіб вони намагаються зменшити залежність від імпортних постачань деталей та замінюють їх власними.

Що відомо про VOLKAN-M?

Це система управління вогнем, яку розробила турецька компанія ASELSAN. Її випробовують на танках M60TM.

Коротка передісторія