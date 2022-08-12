Туреччина від світових санкцій проти росії тільки виграє, – політолог Семенюк

Позбавлення росіян шенгенських віз може вплинути на 10 % населення. Це не зможе разюче змінити ситуацію.

Громадяни держави-агресорки давно жаліються на те, що у Європі їм відмовляють у поселенні та обслуговуванні. Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк.

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росіяни літатимуть до Туреччини. Вона від цього лише виграє щодо шопінгу та відпочинкової сфери. Звісно, Туреччина це не південна Іспанія, не Італія і не Франція. Це особлива країна зі своїм колоритом,

– відзначив він.

Як зауважив політолог, позбавлення віз може торкнутися лише невеликого прошарку населення. Він ніяк не впливає на ситуацію, адже усю політику диктує кремль.

"Загалом їм байдуже, чи літатимуть вони до Європи. Принаймні ті люди, які літали раніше і мали рахунки, нерухомість – в них вже практично все заблоковане. Тому на них це навряд чи якось вплине", – сказав він.

На думку Семенюка, росіяни зможуть вирішити питання шопінгу. Так, їм не потрібно буде їхати у Мілан чи Париж – вони отримають усе необхідне з доставкою додому.

Ми живемо в такому світі, коли щось забороняється, але завжди знаходяться шляхи обходу обмежень,

– наголосив він.

Політолог вважає, що припинення видачі віз росіянам – це, звісно, обмежуюча річ. Але вона більше символічна, аніж конкретна, яка може вплинути на політику кремля.

росіян потрібно ізолювати від цивілізованого світу: останні новини

Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що сучасна росія має перебувати за залізною завісою. Для цього її потрібно визнати державою, що спонсорує тероризм, та закрити її громадянам в'їзд до Європи.

Деякі країни вже ввели обмеження для росіян. Серед них: Бельгія, Болгарія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Словаччина, Фінляндія, Таїланд, Чехія, Японія.

Громадяни держави-агресорки розуміють, що єдиний шлях для них – це ізоляція від цивілізованого світу. Та перспектива життя у "вєлікай рассеє" їх зовсім не тішить, вони хочуть користуватися благами "загниваючого заходу". Натомість ЄС може забрати у них таку можливість. Очільники МЗС країн Євросоюзу розглядають заборону видачі туристичних віз росіянам.

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