Туреччина відмовилась від російських експертів і сама контролюватиме С-400

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара самостійно контролюватиме російські зенітні ракетні комплекси С-400. Російських експертів повернули назад у Москву.

Деталі від турецького міністра

Чавушоглу зазначив, що Анкара не може прийняти пропозицію не використовувати зенітні ракетні комплекси від іншої країни, а не від союзників по НАТО. Про це турецький міністр заявив під час робочого візиту в Афіни.

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С-400 будуть на сто відсотків під нашим контролем. Ми відправили багато технічних експертів на навчання. Російських військових експертів не буде в Туреччині,

– сказав чиновник.

Зауважимо, держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Туреччину та інших союзників не купувати зброю у Росії. Якщо держави не послухають, то Білий дім впроваджуватиме санкції.

Вашингтон вже навіть запропонував Анкарі альтернативу купівлі російських С-400. Однак жодні деталі цієї пропозиції наразі невідомі.

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