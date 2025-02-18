Туреччина завдала серйозних ударів по Росії: яку роль вона може зіграти у мирному врегулювання

Володимир Зеленський 18 лютого прибув з візитом до Туреччини та зустрівся з президентом країни. На тлі переговорів США та Росії в Ер-Ріяді, спілкування президента України та Реджепа Ердогана може мати подальші наслідки.

Про це 24 Каналу розповіла політична аналітикиня та російська опозиціонерка Ольга Курносова, зазначивши, які саме гарантії безпеки Києву могла б надати Анкара. Також Зеленський зазначив, що планує обговорити з Ердоганом, зокрема питання розв'язання конфлікту Росії та України дипломатичним шляхом.

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Чому Зеленський зустрівся з Ердоганом

Курносова наголосила, що Анкара останнім часом зіграла важливу роль у декількох конфліктах, що торкаються інтересів Росії.

Карабаський конфлікт, який тривав довгі роки, за серйозного посередництва Туреччини завершився тим, що Азербайджан повернув всі свої території. Це, на її думку, відбулось попри те, що Росія нібито підтримувала Вірменію.

Також Росія роками підтримували режим Башара Асада в Сирії, однак там стався переворот знову ж таки за підтримки Туреччини, і Асад втратив владу і поїхав до Москви.

От і виходить, що Туреччина завдала найсильніших ударів по зонах впливу Росії за останній рік. Тому можна зробити висновок, чому Зеленський зустрічається з Ердоганом,

– підкреслила російська опозиціонерка.

Зеленський вважає, якщо Туреччина зможе надати Україні необхідні гарантії безпеки, то вона могла б бути залучена до процесу захисту від повторної російської агресії.

"Туреччина має доволі серйозну армію. Зеленський, можливо, мав на увазі, що у разі припинення вогню в Україні, турецькі миротворці могли б взяти участь у міжнародному військовому контингенті, який буде перебувати у демілітаризованій зоні", – припустила Ольга Курносова.

До слова, Реджеп Ердоган після перемовин з президентом України заявив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України і наголосив, що Анкара не може від неї відмовитись. Тому, за його словами, потрібно, щоб "якомога швидше був встановлений мир".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан припустив, що Україна може не зберегти свою територіальну цілісність.