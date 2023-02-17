Туреччину сколихнув новий землетрус
17 лютого 2023, 02:59Читать новость на русском
Джерело:Anadolu Agency
У Туреччині 16 лютого стався новий землетрус магнітудою 5.1. Країна ще оговтується від попередніх стихійних лих.
Землетрус стався у турецькій провінції Хатай. Однак епіцентр був в Середземному морі на глибині 9,26 кілометра. Відстань до міста Арсуз становила 6 кілометрів.
Читайте також 248 годин під руїнами: в Туреччині дістали живою 17-річну дівчину
Які наслідки
Сейсмологи оцінили, що магнітуда поштовхів була 5,1. Губернатор регіону Рахмі Доган зазначає, що влада не отримувала інформації про жертви чи пошкодження внаслідок землетрусу. Він запевнив, спеціалісти продовжують слідкувати за ситуацією.
Однак ЗМІ пишуть, що впали кілька будівель, які були пошкоджені 6 лютого.
Землетруси в Туреччині та Сирії: що відомо
- Руйнівні землетруси стались у Туреччині та Сирії 6 лютого. Були тисячі поштовхів за день. Магнітуда сягала 7,8 бала.
- Кількість жертв постійно зростала. Станом на 16 лютого вона сягнула близько 42 тисяч осіб.
- Тисячі будинків були зруйновані. Наприклад, турецьке місто Нурдагі в провінції Газіантеп, яке сильно постраждало, повністю знесуть і відбудують заново.
- За попередніми оцінками, потужні землетруси в Туреччині призведуть до втрат в економіці на суму 84 мільярди доларів або близько 10% ВВП.